Il silenzio dell'acqua vince la gara degli ascolti tv di venerdì 8 marzo

Con 3 milioni 364 mila spettatori e uno share del 15.28% è la fiction Il silenzio dell’acqua in onda su Canale 5 il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Rai1, il talent show Sanremo Young condotto da Antonella Clerici è stato seguito da 3 milioni 76 mila spettatori pari ad uno share del 15.01%. Su Rai2 il telefilm della serie NCIS ha raccolto 966 mila spettatori (4.4%). Su Italia 1 il film Tata Matilda e il Grande Botto è stato seguito da 997 mila spettatori (4.5%). Su Rai3 7 Minuti ha avuto 1 milione e 50 mila spettatori (4.5%) mentre su Rete4 Quarto Grado ha avuto 1 milione 80 mila spettatori (6.2%) e su La7 Propaganda Live ha registrato 961 mila spettatori (5.5%).

Nell’access prime time è un testa a testa con 4 milioni 220 mila spettatori pari ad uno share del 17.48% per I soliti ignoti il ritorno su Rai1 e Striscia La Notizia su Canale 5 con 4 milioni 215 mila e il 17.42%.

Il prime time è di Canale 5 con 3 milioni 856 mila spettatori e uno share del 16.07% contro i 3 milioni 673 mila di Rai1 con il 15.31%. Situazione ribaltata in seconda serata con Rai1 che segna 1 milione 574 mila spettatori ed uno share del 13.69% contro 1 milione 284 mila di Canale 5 (11.16%). L’intera giornata è dell’ammiraglia Mediaset con 1 milione 665 mila spettatori ed uno share del 16.82% contro 1 milione 521 mila spettatori (15.37%) di Rai1.

A livello generale la prima serata è un sostanziale testa a testa tra le reti Mediaset (31.65%) e le reti Rai (31.16%). Mediaset si aggiudica la seconda serata con il 31.48% contro il 27.93% delle reti Rai. L’intera giornata è della Rai con il 34% contro il 32.41% delle reti Mediaset.

Nella sfida tra i Tg delle 20 prevale il Tg1 con 4.866.000 (22.4%)segue il Tg5 con 4.019.000 (18.2%) e quindi il Tg La 7 con 1.346.000 (6.1%).

In seconda serata su Rai1 c'era Tv7 che è stato seguito da 692 mila spettatori (8.7%). Su Canale 5 X-Style, che ha totalizzato 805 mila spettatori (6.5%), su Rai2 Povera Patria ha avuto 308 mila spettatori (3.7%), su Rai3 Sex Story (3.5%), su Italia1 andava in onda il film American Pie 2 che ha avuto 450 mila spettatori (5.4%), mentre su Rete4 Donnavventura è stato scelto da 267 mila spettatori (5.5%).