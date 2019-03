In prima serata torna Ciao Darwin e vince la gara degli ascolti tv

Torna e vince Ciao Darwin: lo show con Paolo Bonolis è stato seguito ieri su Canale 5 da 4 milioni 150 mila spettatori pari al 22.37% di share, battendo la finale di SanremoYoung di Antonella Clerici che ha raccolto su Rai1 una media di 3 milioni 382 mila telespettatori con il 15.80% di share.

L’ammiraglia Mediaset si è imposta in prime time con il 19.41% a fronte del 16.43% di Rai1. Nell’access prime time, successo per Striscia la notizia su Canale 5, con 4 milioni 898 mila telespettatori e il 19.64%, a fronte dei 4 milioni 659 mila con il 18.77% di Soliti ignoti - Il ritorno su Rai1. In questa fascia Otto e mezzo su La7 ha avuto 1 milione 784 mila con il 7.20%. Nel preserale si conferma leader su Rai1 L’Eredità, con il 24.5% e 4 milioni 660 mila spettatori.

Per l’informazione delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 84 mila spettatori con il 23.07%; il Tg5 4 milioni 140 mila con il 18.51%; il TgLa7 1 milione 251 mila con il 5.62%. Da segnalare le edizioni speciali di Tg1 e Tg2 dedicate agli approfondimenti sull'attacco terrorista in Nuova Zelanda: l’appuntamento con Tg1 Terrore suprematista, in onda alle 15.40 ha totalizzato 1 milione 240 mila spettatori e il 12.06%; quello con Speciale Tg2 delle 17.20 ha realizzato 257 mila spettatori e il 2.4%.

Tornando alla prima serata, su Rete4 Quarto grado ha fatto registrare 1 milione 29 mila e il 5.58%; su Rai2 l’appuntamento con la serie americana NCIS ha realizzato una media di 1 milione 21 mila spettatori con il 4.6%; su Rai3 il film Lo chiamavano Jeeg Robot, per la regia di Gabriele Mainetti e interpretato da Claudio Santamaria, ha avuto un seguito di 899 mila spettatori pari al 3.8%; su su Italia 1 il film Hitman: Agent 47 ha ottenuto 799 mila con il 3.41%; su La7 Propaganda Live ha avuto un seguito di 976 mila persone con il 5.34%.

In seconda serata bene TV7, il rotocalco settimanale a cura del Tg1, seguito da 692 mila spettatori pari al 7.6%. Cresce in valori assoluti - fa notare Viale Mazzini - Povera Patria, il talk di Rai2 condotto da Annalisa Bruchi, che ha ottenuto 337 mila spettatori e uno share del 3.7%.

Nel day time, la Rai segnala gli ascolti di UnoMattina, che nella fascia tra le 8.30 e le 9 ha registrato 1 milione 168 mila spettatori pari al 19.8%. Su Rai3 sempre bene Un posto al sole, con 1 milione 836 mila spettatori e il 7.4%.

Nel complesso, en plein Mediaset, che domina la prima serata con 8 milioni 440 mila spettatori e il 34.23% (a fronte dei 7 milioni 921 mila con il 32.12% della Rai), la seconda serata con il 39.58% (rispetto al 26.62% delle reti del servizio pubblico) e di misura l’intera giornata con il 34.25% (Rai al 34.06%).