Ascolti tv: Che Dio ci aiuti chiude su Rai1 con 5,7 milioni di spettatori

Ancora un grande successo in prima serata su Rai1 per la serie tv «Che Dio ci aiuti», con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, che ha fatto registrare nell’ultima puntata una media di ascolti di 5 milioni 713 mila spettatori, pari al 25.5% di share. In particolare il primo episodio è stato visto da 5 milioni 864 mila spettatori con il 23.4% e il secondo da 5 milioni 591 mila, con uno share del 27.7%. Su Canale 5 il film Non si ruba a casa dei ladri ha avuto 2 milioni 998 mila spettatori con il 13.1% di share.

Nell’access prime time, Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 ha ottenuto 5 milioni 221 mila spettatori con il 20.4% ed ha avuto la meglio su Striscia la notizia su Canale 5, visto da 4 milioni 630 mila spettatori con il 18.1% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 887 mila spettatori con il 7.4% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1 milione 176 mila con il 4.91% nella prima parte e 1 milione 254 mila spettatori con il 5.04% nella seconda.

A livello generale, le reti Rai sono avanti nella prima serata con 9 milioni 56 mila spettatori (35.9% di share) contro gli 8 milioni 529 mila spettatori e il 33.8% di Mediaset, in seconda serata con 3 milioni 889 mila spettatori e il 34.4% di share (3 milioni 616 mila spettatori con il 32% per l’azienda di Cologno Monzese), e nelle 24 ore con 3 milioni 647 mila spettatori con il 36.5% contro i 3 milioni 320 mila spettatori e il 33.2% di share di Mediaset.

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 543 mila spettatori pari al 24.2% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 451 mila (19.1%) e il TgLa7 da 1 milione 437 mila spettatori (6.2%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il nuovo appuntamento con Le Iene, che ha ottenuto 1 milione 514 mila spettatori, pari all’8.3% di share. Su Rai3 lo Speciale Chi l’ha visto? dedicato alla giornalista del TG3 Ilaria Alpi e al cineoperatore Miran Hrovatin, uccisi venticinque anni fa a Mogadiscio, in Somalia, ha fatto registrare 935 mila spettatori e uno share del 3.9%. Su La7, l’appuntamento con Piazzapulita è stato scelto da 879 mila spettatori con il 5%, mentre su Rete4, il nuovo programma di Paolo Del Debbio ha avuto un seguito di 795 mila spettatori con il 4.5% di share. Infine su Rai2 il programma «Popolo sovrano», di Alessandro Sortino con Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi, è stato visto da 475 mila spettatori, pari ad uno share del 2,4%.

La Rai segnala poi in seconda serata su Rai1, «Porta a porta" che ha toccato il 14.6% di share, con 1 milione 184 mila spettatori.