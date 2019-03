Ascolti tv: "Ciao Darwin" vince la prima serata del venerdì sera con 4 milioni 117 mila spettatori

Su Canale5 la seconda puntata di Ciao Darwin 8 - Terre Desolate, con Gay Pride contro Family Day, ha vinto di misura la sfida degli ascolti di prima serata con 4 milioni 117 mila spettatori e il 21.84% di share. Su Rai1 La Corrida, condotta da Carlo Conti e dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, è stata seguita da 4 milioni 24 mila telespettatori (18.06%).

Su Rai2 l’appuntamento con la serie americana Ncis ha totalizzato 1 milione 54 mila spettatori (4.6%). Il film d’azione Veloce come il vento, con la regia di Matteo Rovere e interpretato da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, proposto da Rai3 è stato visto da 753 mila spettatori (3.1%). Su Italia1 Portogallo-Ucraina valida per le qualificazioni a Euro 2020 ha ottenuto 1 milione 420 mila spettatori (5.66%). Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1 milione 50 mila spettatori (5.67%). Su La7 per Propaganda Live 923 mila spettatori e uno share del 4.93%.

A livello complessivo Mediaset ha vinto la prima serata 8 milioni 859 mila (35.34%) contro gli 8 milioni 509 mila (33.94%) della Rai e la seconda serata con 4 milioni 800 mila (38.33%) contro i 3 milioni 415 mila (27.26%) della Rai. Le reti Rai si sono aggiudicate le 24 ore con 3 milioni 529 mila telespettatori (34.84%) contro i 3 milioni 480 mila telespettatori (34.35%) di Cologno Monzese.

Per quanto riguarda l’informazione: l’edizione delle 20 del Tg1 è stata vista da 5 milioni 357 mila spettatori (23.90%). Il Tg5 delle 20 ha segnato 4 milioni 523 mila telespettatori (19.90%), il Tg La7 ha raggiunto 1 milione 332 mila (5.88%).

Nel preserale il programma più visto è L’Eredità su Rai1 con il 25.3% di share e 4 milioni 924 mila spettatori. Nell’access prime time testa a testa tra I Soliti Ignoti - Il Ritorno con 4 milioni 951 mila spettatori (19.76%) e Striscia La Notizia su Canale5 con 4 milioni 950 mila spettatori (19.54%). Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha toccato 1 milione 737 mila spettatori (6.93%). Su Rai2 l’appuntamento con Tg2-Post ha interessato 923 spettatori (3.64%).

In seconda serata TV7 su Rai1, il rotocalco settimanale a cura del Tg1, è stato seguito da 736 mila spettatori (8.5%).

La Rai segnala anche nel daytime di Rai1 La vita in diretta, con 1 milione 658 mila telespettatori e il 15.26% di share.