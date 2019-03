Jagger sta male: tour in Usa e Canada rinviato

"Sono dispiaciuto per tutti i nostri fan in Usa e in Canada che hanno acquistato i biglietti. Odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour ma lavorerò molto duramente per tornare sul palco il più presto possibile. Ancora una volta, scuse enormi a tutti", il primo post è dello stesso Mick Jagger.

Non si sa, esattamente, quale sia lo stato di salute del leggendario leader degli Stones, ora 75enne, e cosa abbia, ma di fatto il tour in Nord America è stato "rinviato". La prima tappa del tour della band in Nord America, chiamata Nord Filter, era infatti prevista per il 20 aprile all'Hard Rock Stadium di Miami, in Florida. Subito dopo il post ufficiale della band: "Mick è stato consigliato dai medici di non imbarcarsi in un tour in questo momendo, avendo necessità di cure mediche": così i Rolling Stones annunciano, tramite il loro profilo Facebook, il rinvio degli imminenti concerti canadesi e statunitensi".