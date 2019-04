Montalbano "col botto": vince anche in replica con 6,7 milioni

Il commissario Montalbano vince anche in replica. L’episodio «La giostra degli scambi», andato nuovamente in onda ieri su Rai1, ha infatti ottenuto 6 milioni 718 mila spettatori pari al 28.61% di share, risultando anche il programma più visto della giornata. Su Canale 5, il gran finale dell’Isola dei Famosi, che ha incoronato vincitore l’ex judoka Marco Maddaloni, ha raccolto 3 milioni 231 mila spettatori, con uno share del 18.05% di share.

Nell’access prime time, Striscia la notizia su Canale 5 è stata vista da 5 milioni 293 mila spettatori con il 20.18% di share ed ha avuto la meglio su Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 che ha ottenuto 5 milioni 81 mila spettatori con il 19.55%. Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 831 mila spettatori con il 7% di share.

A livello generale, le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 782 mila spettatori (41.46% di share) contro gli 8 milioni 613 mila spettatori e il 33.12% di Mediaset, in seconda serata con 5 milioni 93 mila spettatori e il 40.52% di share (4 milioni 299 mila spettatori e il 34.2% per l'azienda di Cologno Monzese), e nelle 24 ore con 3 milioni 825 mila spettatori e il 38.76% a fronte dei 3 milioni 285 mila spettatori e il 33.29% di share di Mediaset.

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 165 mila spettatori pari al 23.3% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 399 mila (19.6%) e il TgLa7 da 1 milione 485 mila spettatori (6.5%).

La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il nuovo appuntamento con Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta alla guida, che ha totalizzato 1 milione 586 mila spettatori con il 7.43% di share. Su Rai3 Report ha avuto 1 milione 395 mila spettatori con il 5.54%, mentre su Italia 1 Star Wars - Episodio I è stato scelto da 1 milione 101 mila spettatori con il 5.04% di share. Su Rete4 l’appuntamento con il programma di approfondimento Quarta Repubblica ha interessato 788 mila spettatori con il 3.7% di share. Infine su La7, la serie Body of Proof ha registrato 568 mila spettatori con uno share del 2.1% nel primo episodio e 395 mila spettatori con l'1.6% nel secondo.

La Rai segnala inoltre, in seconda serata, il risultato di Che fuori tempo che fa su Rai1 con 1 milione 632 mila spettatori e il 14.9% di share. Su Rai2 Povera Patria ha segnato il 5.1% di share e 358 mila spettatori, mentre Prima dell’alba su Rai3 è stato visto 819 mila spettatori con il 4.2% di share.