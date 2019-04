Raffaella, la rivoluzionaria della tivù

Caschetto biondo della tivù, nostra signora del tubo catodico, poliglotta dall'accento romagnolo, dopo aver invitato tutta Italia (o almeno da Trieste in giù) a far l'amore, si conferma, a 75 anni, la rivoluzionaria del piccolo schermo. Ora che ogni rivoluzione è compiuta - esibito l'ombelico, popolata la desolata fascia di mezzogiorno, e coniato dal proprio cognome un neologismo (carrambàta) - l'unico gesto possibile era una contro-rivoluzione. Così è parsa, ieri sera, la prima puntata di «A raccontare comincia tu», in prima serata sulla più defilata Rai3, una novità, per Nostra Signora di Rai1 e Rai2 («The Voice»). Il format è importato; il titolo originale («Mi casa es tu casa») riplasmato e riconiato su «A far l'amore comincia tu», che vanta illustrissimi estimatori, vedi Paolo Sorrentino passando per Bob Sinclar. Non un reality, non un talent, niente parolacce come «dal sen fuggite» (e magari bellamente concordate) ma una serie di interviste a signori e signore dello spettacolo che, probabilmente, non avrebbero mai accettato se a formulare l'offerta non fosse stata Lei.

Primo, Fiorello: una chiacchierata “lento pede”, prima al circolo nautico sul Tevere e da lì, in auto (guida Lei), al Teatro delle Vittorie, tra i memorabilia di un tempo che fu. Fiore racconta, passano i video: vita, esordi da cameriere, carriera, affetti, chi c'era e chi non c'è più, ma con garbo. Non si cerca la lacrima, soprattutto si sorride. Raffa si specchia nell'intervista, aggiunge i suoi di racconti, «tuca-tucheggia». Nelle prossime puntate sfileranno i divani di Sophia Loren, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino e Maria De Filippi. Una tivù con un'eleganza così antica che pare moderna. Gli ascolti saranno, di necessità, contenuti. Ma è il prezzo della rivoluzione. Piacerà di sicuro a un'altra ragazzaccia rivoluzionaria. Mina.