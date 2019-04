Fedez: "Basta tour, vado a Los Angeles"

«Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perchè io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così». Fedez ha annunciato che terminate le tre date restanti del tour iniziato dopo il lancio dell’ultimo disco, 'Paranoia Airlines', si fermerà per un po' per dedicarsi ad altri progetti. Ieri sera era al Forum di Assago (sold out, ha detto), sabato 13 sarà a Padova e domenica 14 a Conegliano. «Quindi probabilmente mi fermerò, come ogni altro ciclo vitale questo disco aveva il suo ed è finito - ha detto nel camerino prima dell’inizio del concerto -. Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so, farò tante cose, ne ho tante in ballo, di sicuro per il tour non faccio più niente». Fedez, Federico Leonardo Lucia, 30 anni il prossimo ottobre, sposato con Chiara Ferragni (imprenditrice, spesso negli Stati Uniti) e padre di Leone (nato un anno fa a Los Angeles), ha spiegato di aver tanti progetti in ballo oltre la musica. «Ho anche cose imprenditoriali, sto lavorando su idee importanti e complesse, ma se si realizzano sono un bel cerchio che si chiude per me e opportunità che si aprono - ha detto - e quindi mi dedicherò a questo, alle start up che seguo e ad altro».