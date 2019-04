Ashley Judd: "Ho abortito per non condividere un bimbo col mio stuparatore"

L'attrice Ashley Judd, ospite della conferenza "Women in the World Summit" - scrive il TgCom 24 -, si è raccontata senza censure e ha dichiarato di essere stata stuprata tre volte in passato. A seguito di una di quelle violenze rimase incinta e scelse di abortire. "Sono grata di averlo potuto fare in maniera sicura e legale. Non avrei mai potuto condividere il bambino con uno stupratore, che poteva far valere i propri diritti di paternità".