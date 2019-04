Le canzoni dei Genesis giovedì al Teatro al Parco con i The Cage

Giovedì torna in scena a Parma la musica dei Genesis. I The Cage dopo due anni di assenza dai palchi della loro città tornano con un nuovo show ospitati dalle storiche mura del Teatro Al Parco, presso il Parco Ducale. La protagonista assoluta sarà la musica della famosa band inglese, i Genesis per l’appunto, che negli anni ’70 hanno posto le basi per definire quello che è stato il loro genere di appartenenza: il progressive rock. Il nuovo spettacolo dei The Cage si fonda proprio su quel primo periodo in cui Peter Gabriel era il leader-cantante del gruppo anglosassone. “Abbiamo preparato brani dai primi album storici della produzione Genesis, ma non ci siamo voluti fermare al semplice tributo” dice Salvatore Siracusa, chitarrista della band, “ abbiamo voluto imprimere una nostra chiave di lettura, mettendoci la nostra sensibilità”.

Da due anni a questa parte i The Cage si trovano in una fase di transizione e lo si capisce bene dalle parole del tastierista Emanuele Nanni: “ci siamo ritrovati dall’essere una cover band ad essere una band con una propria personalità e stile” e continua “ chi seguiva i nostri show diceva sempre più spesso che era la musica dei Genesis ma sembrava musica moderna, nostra…”. Su questo punto insiste anche Giovanni Invidia, bassista: “è stato quando abbiamo messo da parte i costumi, le scenografie e tutto quello sulla quale un tributo ai Genesis pone forse troppa importanza che abbiamo potuto mettere al centro dell’attenzione la musica!”.

Arriva sull’onda di questa maturazione lo show che i The Cage porteranno in giro per l’Italia nel 2019 ma non mancheranno le sorprese per il loro pubblico: nel 2018 la band parmigiana ha impegnato gran parte del suo tempo per la scrittura e registrazione dei suoi primi brani originali due dei quali verranno eseguiti per la prima volta in assoluto durante la data di Parma.

La band spiega che il concept dello spettacolo 2019 è quello di fondere gli storici brani dei Genesis e i loro originali in un unica produzione moderna e coerente ponendo l’accento sulla contemporaneità di certa musica che quando raggiunge vette così alte risulta inscalfibile dall’azione del tempo.

Intorno al progetto The Cage ruotano professionisti di assoluto livello come il produttore Giovanni Amighetti (appartenente alla Real World Music dello stesso Peter Gabriel) e Stefano Riccò fonico e gestore dello Studio Esagono di Rubiera.

Lo spettacolo di giovedì inizierà alle 21 al Teatro al Parco, all’interno del Parco Ducale, e il costo del biglietto sarà di 15 euro (13 euro per under 13 o over 65).

I biglietti sono acquistabili in prevendita online su www.thecagemusic.com oppure fisicamente presso il negozio Music Mille all’EuroTorri di Parma.

Per info scrivere a info@thecagemusic.com oppure chiamare al 347-9383813 .