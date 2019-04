Raf-Tozzi, dal 30 aprile in tour da nord a sud

Da fine aprile il super show di Raf e Umberto Tozzi toccherà i principali palasport di tutta Italia. I due artisti infatti saranno per la prima volta insieme in tour dal 30 aprile e faranno cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi, che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero. Raf e Tozzi saranno inoltre ospiti sabato 20 aprile della quarta puntata del Serale di Amici 18, in onda in diretta in prima serata su Canale 5.

I due artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, sono pronti ad entusiasmare il loro pubblico, portando in tour una scaletta con più di 30 pezzi, brani indimenticabili e grandi successi, da «Gloria» a «Self Control», da «Si può dare di più» a «Cosa resterà degli anni 80», da «Infinito» a «Ti amo», ma anche «Ti pretendo», «Gli altri siamo noi», «Il battito animale», «Immensamente», il loro nuovo brano a due «Come una danza» e molti altri, tra cui la super hit che non potrebbe mai mancare, «Gente di Mare». Due repertori immensi per la prima volta rivisitati a due voci, insieme a una super band formata da 10 elementi: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba).



Queste le date del tour «RAF TOZZI»

30 aprile: RIMINI - RDS STADIUM (DATA ZERO); 3 maggio: REGGIO CALABRIA - PALASPORT; 4 maggio: ACIREALE - PAL'ART HOTEL; 6 maggio: BARI - PALA FLORIO; 7 maggio: EBOLI - PALA SELE; 9 maggio: ANCONA - PALA PROMETEO; 13 maggio: MILANO - MEDIOLANUM FORUM; 16 maggio: FIRENZE - NELSON MANDELA FORUM; 18 maggio: ROMA - PALA LOTTOMATICA; 21 maggio: BOLOGNA - UNIPOL ARENA; 23 maggio: TREVISO - PALA VERDE; 24 maggio: BRESCIA - BRIXIA FORUM; 25 maggio: TORINO - PALA ALPITOUR.