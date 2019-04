E' morto Ken Kercheval: Cliff Barnes, il rivale di JR in Dallas

E' morto, all'età di 83 anni l’attore Ken Kercheval, che ha interpretato il ruolo del petroliere, Cliff Barnes, "storico" rivale di J.R. Ewing (Larry Hagman) e fratello di Pamela (Victoria Principal) nella serie TV Dallas. Lo conferma un portavoce della Frist Funeral Home nella città natale di Kercheval, a Clinton, nell’Indiana, comunicando che la sua sepoltura sarà privata. Kercheval è morto domenica nella sua casa sua dopo una lunga malattia. L’attrice Audrey Landers, che ha interpretato la fidanzata di Barnes, Afton Cooper, per diverse stagioni, gli ha reso omaggio in un post su Instagram: “Grazie per essere un grande amico, partner di scena e per aver fatto la storia su #Dallas". È apparso con Dustin Hoffman in una produzione off-Broadway di “Dead End” e ha avuto ruoli in diversi musical di Broadway negli anni ’60, tra cui “The Young Abe Lincoln” e “Cabaret”. I suoi lavori per il grande schermo includono “Network”, “The Secret Storm” e “The Lincoln Conspiracy”. Oltre a “Dallas”, ha avuto ruoli in altre serie televisive tra cui “Kojak”, “L.A. Law” e “ER”.