E' morto il regista John Singleton. Aveva 51 anni

E' morto il regista americano John Singleton. Aveva 51 anni. Singleton, autore di opera come "Boyz 'n the Hood" e "Poetic Justice" fu il primo regista nero a ricevere la nomination all'Oscar proprio con questo film nel 1991.

Singleton aveva poi diretto diversi film, tra cui il sequel di "Fast and Furious", "Fast 2 Furious", e recentemente aveva prodotto e diretto la serie tv "Snowfall" per il canale statunitense FX. Da quasi due settimane, dopo un grave infarto, Singleton era tenuto in vita artificialmente in un ospedale di Los Angeles, dove viveva.