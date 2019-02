E' morto Matti Nykanen, leggenda del salto con gli sci. Aveva 55 anni

E’ morto Matti Nykanen, leggenda del salto con gli sci e uno dei più grandi atleti in assoluto negli sport invernali. Aveva 55 anni e le cause del decesso non sono state rese note dalla famiglia.



Per tutti era il “Finlandese Volante”, un campione dal palmares smisurato, costruito dal 1981 al 1991: ai Giochi conquistò quattro ori (il primo a Sarajevo nel 1984, tre a Calgary nel 1988) e una medaglia d’argento. Ai Mondiali fu sei volte primo, due volte secondo e tre volte terzo.



A completare il palmares quattro Coppe del Mondo (con 46 successi di tappa) e due titoli nel Torneo dei Quattro Trampolini, la classicissima del salto.