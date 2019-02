Sofia Goggia vince la discesa libera di Crans Montana

Nonostante la partenza anticipata per le alte temperature, i problemi di cronometraggio e due brutte cadute che hanno rallentato l'ordine di partenza, Sofia Goggia è riuscita a conquistare la prima vittoria stagionale.Dopo una partenza non entusiasmante, complice le condizioni non perfette della neve, la bergamasca è riuscita a riprendersi e a dominare per il resto della gara.Bene anche le altre italiane: Federica Brignone, settima, ha preceduto Nadia Fanchini. Nicole Delgado ha chiuso dodicesima mentre Federica Marsaglia, anche lei al via dopo una lunga attesa, è uscita dai pali non completando la gara.