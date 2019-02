Lo Snow Volley Tour nel cuore delle Dolomiti

Dopo le tappe di Sestriere, Moena e Roccaraso, il circuito italiano dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour si sposta nel cuore delle Dolomiti, nella rinomata baita del Moritzino per un fine settimana da non perdere. Per sabato 2 e domenica 3 marzo, Snow Volley Italia, infatti, ha invitato gli 8 atleti e le 8 atlete più rappresentativi della disciplina per la partecipazione al torneo “King & Queen of the Mountains” e le gare si disputeranno a 2100 metri di altitudine. Alla competizione maschile parteciperanno Luca Fazio (King 2017 del tour italiano) e Andrea Taramasco, Joshua Kessler e Diego Fallace, i milanesi Tommaso Pizzileo, Alessandro Carucci e Marco Negri. Infine è presente anche il polacco Piotr Groszek, vincitore del circuito italiano lo scorso anno e del Grand Finale di Prato Nevoso.Il torneo femminile vedrà scendere in campo vere “leggende” del beach italiano come Cristiana Parenzan e Federica Tonon e ancora Giulia Toti e Jessica Allegretti, recenti vincitrici della Coppa Italia a Caorle. Riflettori puntati per Andrea Giudici, vincitrice del Grand Finale di Prato Nevoso 2018, le talentuose Michela Lantignotti (all’esordio sulla neve e tra le migliori interpreti del campionato italiano di beach volley), Carlotta Cervella già protagonista nelle scorse edizioni al Moritzino e infine Anna Dostalova, già Queen of the Snow europea e tra le atlete più forti del panorama internazionale. Le finali del torneo sono previste nella giornata di domenica 3 marzo.Sabato sera apre ski con il violinista Andrea Casta e guest dj Spada. Poi la serata proseguirà con la cena al Moritzino e l’animazione del celebre artista Jerry Calà. Si tratta, naturalmente, solo di una piccola anticipazione di quella che sarà la due giorni in Alta Badia targata Snow Volley Italia. Da quest’anno, tra l’altro, lo Snow Volley è stato riconosciuto come disciplina ufficiale della Federvolley.L’Alta Badia è una delle otto località toccate dall’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour 2019: dopo l’evento inaugurale a Sestriere (TO) e la prima edizione Snow Volley Marathon di Moena (TN) è stata la volta di Roccaraso (AQ), nel comprensorio sciistico dell’Alto Sangro. Dopo l’Alta Badia, lo Snow Volley sarà protagonista sullo Zoncolan (9-10 marzo) in Friuli e successivamente in Valle d’Aosta, a Breuil-Cervinia (16- 17 marzo).Dal 29 al 31 marzo andrà in scena il Grand Finale di Prato Nevoso (CN), giunto alla sua 5° edizione. Con oltre 400 iscritti, è da anni l’evento di Snow Volley più grande al mondo. A Prato Nevoso, e successivamente a Plan de Corones (BZ) il 6-7 aprile, l’Italia ospiterà una tappa del tour europeo promosso dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e una di quello mondiale della FIVB. Anche in occasione della tappa dell’Alta Badia, saranno presenti le telecamere di Sportitalia (60 dtt e 225 Sky), media partner di Snow Volley Italia.