NBA, ecco i quintetti dell'All Star Game

L'NBA ha reso noti i due quintetti del prossimo All Star Game NBA, in programma, a Charlotte (North Carolina), il 17 febbraio. James (LA Lakers) sarà il capitano della squadra dell'Ovest. Giocheranno, al suo fianco, George (OKC), Durant e Curry (Golden State) e Harden, stella di Houston.Ad Est, il più votato è stato Antetokounmpo (Milwaukee) giocherà insieme a Leonard (Toronto), Embiid (Philadelphia), Irving (Boston) e Walker, in forza proprio a Charlotte, sede dell'All Star Game. Per James si tratta della 15esima "partenza da titolare" nella gara della stelle (pareggiato il record di Kobe Bryant).