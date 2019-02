All Star Game, vince il Team LeBron

Il lungo week-end dell'All Star Game NBA si è concluso con la gara delle stelle vinta dal Team LeBron sul Team Giannis per 178-164. Gara spettacolare con ben 35 triple a segno (record nella storia dell'All Star Game).Il titolo di MVP è andato a Durant del Team Lebron, autore di 31 punti (6/9 da tre). "E' tutto così dolce per me... Vincere questo premio davanti alla mia famiglia, ai miei amici è una bella sensazione", le parole dell'All Star dei Warriors, al suo secondo MVP all'All Star Game, riportate da ESPN.