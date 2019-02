NBA, perdono Gallinari e Belinelli

Solo tre le gare di regular season NBA disputate nella notte. I San Antonio Spurs vengono battuti, piuttosto nettamente, da New York (130-118). Brilla Dotson, autore di 27 punti. Solo otto punti per Belinelli.Male anche Gallinari. I suoi 19 punti non bastano ai LA Clippers per battere Denver (123-96 il finale). Infine, cade anche Toronto: 113-98 in favore di Orlando. Gasol segna 16 punti ma l'assenza di Leonard si fa sentire.