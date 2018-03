SuperG: un altro argento per Bertagnolli-Casal

Ancora una medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi invernali di Pyeongchang. Nella seconda giornata di gare al Jeongseon Alpine Centre, infatti, la coppia Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal colpisce ancora e dopo il bronzo di ieri in Libera, conquistano la medaglia d’argento nel Super G di categoria "visually impaired". I due trentini hanno fermato il crono sul 1:26.29, ad appena 18 centesimi dai vincitori della gara, gli slovacchi Krako e Brozman (1:26.11). Terza ancora una coppia slovacca, Haraus e Hudik (1:26.66).

I due azzurri bissano così la medaglia vinta ieri, di bronzo, nella discesa libera. «Dispiace arrivare secondi con cosi poco distacco ma siamo comunque soddisfatti -ha detto Bertagnolli. Abbiamo fatto una rimonta pazzesca ma succede quando prendi coraggio e ti lasci andare. Purtroppo in queste gare se commetti anche solo un errore di linea rischi di perdere 30 o 40 centesimi ma devo dire che oggi non abbiamo fatto grandi errori». «Mi sentivo più tranquillo rispetto a ieri -dice Casal- in gara non abbiamo sentito l'emozione. Sono contento perchè questo argento ripaga dei tanti sforzi fatti».

«Fabrizio e Giacomo si confermano una coppia vincente -ha commentato il Presidente del Comitato paralimpico (Cip) Luca Pancalli. Sono orgoglioso di questi straordinari giovani atleti. Oggi ci hanno regalato un’altra grande gioia».

Per quanto riguarda gli altri due Azzurri in gara, 28esimo tempo per Davide Bendotti nella categoria standing (1:35.75). Oro allo svizzero Gmur (1:24.83), argento al francese Bauchet(1:26.64), bronzo all’austriaco Salcher (1:27.89).

Nella sitting, uno sfortunato Renè De Silvestro è uscito di pista. L’azzurro stava facendo registrare ottimi intermedi. La vittoria è andata al canadese Oatway (1:25.83), davanti allo statunitense Kurka (1:26.89) e al francese Francois (1:26.98).