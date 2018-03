Giudice sportivo: 12 squalificati in serie B

Sono 12 i calciatori squalificati dal giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in riferimento alle partite della 29° giornata. Uno solo tra loro ha avuto due giornate di stop, il giocatore dell’Avellino Raul Asencio, espulso per avere rivolto offese, in segno di dissenso, un applauso all’arbitro e indirizzato allo stesso espressioni ingiuriose. Gli altri due espulsi della giornata, Francesco De Santis dell’Ascoli e Salvatore Molina dell’Avellino, staranno invece fermi per un turno.

Gli altri squalificati sono: Caputo (Empoli), Bellusci (Palermo), Chibsah, Terranova e Matteo Ciofani (Frosinone), Gerbo (Foggia), Kanoute (Ascoli), Orlandi (Novara), Schiavi (Salernitana).

Un’ammenda di 12 mila euro è stata inflitta alla Salernitana, «per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di gioco vari oggetti - uno dei quali colpiva un calciatore avversario, senza procurare danni - e cinque petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria. Per avere, uno steward in servizio, al termine della partita, tentato di aggredire un dirigente della squadra avversaria».

Un dirigente della stessa salernitana, Salvatore Avallone, è stato inibito fino al 27 marzo «per avere, al termine della gara, tentato di aggredire un calciatore della squadra avversaria».