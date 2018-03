Moto Gp al via: ecco cosa hanno detto i test. E il calendario delle gare

Nove giorni per uscire dal letargo e scoprire se il lavoro di progettisti, ingegneri, meccanici ed informatici pagherà al momento di accendere i motori per il via del mondiale. I test della MotoGp sono andati in scena a fine gennaio a Sepang, a metà febbraio a Buriram ed ai primi di marzo in Qatar, sulla pista di Losail, dove si correrà il primo Gp. Nove giorni in tutto, appunto, durante i quali i team hanno provato telai, motori, carene con nuove appendici aerodinamiche, settaggi dell’elettronica, gomme.

In una ipotetica prima fila, MARC MARQUEZ e la sua Honda occupano di diritto la pole. Lo spagnolo, vincitore di quattro titoli iridati negli ultimi cinque anni, ha impressionato per costanza di rendimento, riuscendo spesso ad essere il più veloce sia sul giro secco che - e questo è ciò che più conta - nel passo gara. La confidenza con la RC213V è andata sempre crescendo. Il prolungamento del rapporto con HRC fino al 2020 gli permetterà di dedicarsi alle gare senza distrazioni.

Al suo fianco merita un posto ANDREA DOVIZIOSO. Il forlivese inizia la sesta stagione con la Ducati e viene da un inverno molto proficuo. Nei test è stato velocissimo in ogni condizione e su ogni pista. C'è la consapevolezza che la Desmosedici GP18, grazie ad un motore di riferimento ed un’elettronica avanzata, può lottare ovunque per la vittoria ed il podio.

A chiudere la prima fila JOHANN ZARCO. In sella alla moto del Team Tech 3, nella sua prima stagione in MotoGp ha imparato molto. Nei test è stato più di una volta davanti alle Yamaha ufficiali, nonostante cavalchi un 'ibridò con telaio 2016 e motore evoluzione di quello 2017. Il francese ha impressionato con la sua guida fluida e per la facilità con cui è riuscito ad ottenere tempi di tutto rispetto. Soprattutto in Thailandia è stato l’unico a girare sui tempi di Marquez.

Aprono la seconda fila i piloti Yamaha, ma è un piazzamento basato più sulla fiducia che sui fatti. Nè VALENTINO ROSSI, nè MAVERICK VINALES sembrano venuti del tutto a capo dei problemi di aderenza - e conseguente consumo eccessivo delle gomme - che li hanno afflitti nel 2017. Allora lo spagnolo era partito fortissimo, con tre vittorie nelle prime cinque gare, per poi eclissarsi. Quest’anno spera di percorrere la parabola inversa, grazie al nuovo telaio ed al motore più performante.

Ha invece ritrovato il sorriso ANDREA IANNONE, reduce da una stagione pessima, alle prese con una Suzuki che non lo ha mai assecondato. Il pilota abruzzese nei test 2018 ha constatato i miglioramenti della sua GSX-RR, sia nel motore che nella stabilità, con tempi vicini a quelli dei migliori e l’acuto di inizio marzo a Losail. Indecifrabile JORGE LORENZO con l’altra Ducati ufficiale, anche lui bisognoso di riscattare un 2017 no. Dopo Sepang sembrava rinato. Ma a Buriram e Losail ha sofferto. Il maiorchino ha provato decine di soluzioni (in Thailandia ha girato con la GP17) cercando - per ora senza ritrovare - quel feeling che lo aveva fatto volare sul tracciato malese.

Diciannove gare, dal 18 marzo in Qatar al 18 novembre a Valencia, con la novità della Thailandia dove si correrà il 7 ottobre. Ecco il calendario 2018 del mondiale di motociclismo velocità.

1) QATAR (Losail) 18 marzo

2) ARGENTINA (Termas de Rio Hondo) 8 aprile

3) AMERICA (Circuit of the Americas) 22 aprile

4) SPAGNA (Jerez) 6 maggio

5) Francia (Le Mans) 20 maggio

6) Italia (Autodromo di Mugello) 3 giugno

7) CATALOGNA (Circuit de Barcelona) 17 giugno

8) OLANDA (TT Assen) 1 luglio

9) GERMANIA (Sachsenring) 15 luglio 10) REPUBBLICA CECA (Automotodrom Brno) 5 agosto 11) AUSTRIA (Red Bull Ring-Spielberg) 12 agosto 12) GRAN BRETAGNA (Silverstone) 26 agosto 13) SAN MARINO (Misano) 9 settembre 14) ARAGON (MotorLand Aragon) 23 settembre 15) THAILANDIA (Chang International) 7 ottobre 16) GIAPPONE (Twin Ring Motegi) 21 ottobre 17) AUSTRALIA (Phillip Island) 28 ottobre 18) MALESIA (Sepang) 4 novembre 19) VALENCIA (Ricardo Tormo) 18 novembre