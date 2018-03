Ancora un successo per l'Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto il superg alle Finali di cdm di Aare. E' il terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all’oro olimpico in discesa.

Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per un errore, la coppa di superg è andata così a Tina Weirather del Liechtenstein, oggi sesta.