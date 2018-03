Un lanciamissili per il Parma: preso il pitcher cubano Garcia Andujar

La sua veloce tocca le 94 miglia e sta stabilmente sopra le 90: un vero e proprio lanciamissili per il Parma Clima che è felice di annunciare il suo nuovo straniero. Si tratta di Ulfrido Garcia Andujar, un altro giocatore cubano, pronto a comporre con Casanova e Morejon un trio di atleti fantastici. Garcia Andujar, appena 23enne, pitcher mancino, è infatti considerato il miglior prospetto dell'isola: un predestinato che potrebbe in un vicino futuro diventare il più forte pitcher cubano. Palla veloce e personalità sono le sue qualità principali: quest'anno, nel massimo campionato cubano, ha lanciato per 120 riprese, con una media pgl di 3.08, aiutando la sua squadra, il Granma, a vincere il campionato cubano.