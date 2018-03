Qatar, straordinario Dovi! Rossi terzo

Andrea Dovizioso, con la Ducati ufficiale, ha vinto il Gp del Qatar prima gara del mondiale 2018. Alle sue spalle il campione in carica Marc Marquez con la Honda preceduto di un soffio sul traguardo dopo un duello bellissimo. Terzo posto per Valentino Rossi con la Yamaha.

Ai piedi del podio si è fermato Cal Crutchlow (Honda), seguito dalla Ducati Pramac di Danilo Petrucci. Sesto posto per Maverick Vinales (Yamaha), settimo per Dani Pedrosa, con l’altra Honda ufficiale. Johann Zarco, con la Yamaha Tech 3, partito in pole, è giunto ottavo. Nono posto per Andrea Iannone (Suzuki). Chiude la top ten Miller (Ducati). Caduto Lorenzo.

«E' stata una gara perfetta in un weekend perfetto». Andrea Dovizioso commenta così la vittoria. «Come mi aspettavo, in gara c'erano tanti piloti veloci - ha detto il pilota Ducati subito dopo la gara - Ho cercato di preservare le gomme nella prima parte e direi che ci sono riuscito. Sono molto contento».

«Sono molto contento del risultato, ma mi aspettavo addirittura di più perché con questa moto mi sento meglio rispetto all’anno scorso». Così Valentino Rossi nell’immediato dopo gara del Qatar. «Ho cercato di dare il 120% per stare attaccato ai primi. Sapevo che Dovizioso e Marquez ne avevano di più - ha aggiunto - soprattutto in accelerazione».