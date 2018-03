Miami Open, subito eliminata la Vinci

E’ cominciato male per i colori azzurri il torneo Miami Open, nel quale sono impegnate le migliori tenniste del mondo, a cominciare dalla numero uno del ranking Simona Halep. E’ stata infatti subito eliminata Roberta Vinci nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo che si disputa sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida. La 35enne tarantina, numero 166 del ranking mondiale e in tabellone grazie ad una wild card, ha perso con il punteggio di 6-4 6-3, in poco più di un’ora di gioco, dalla svizzera Vittoria Golubic, numero 107 Wta. Per quanto riguarda il tabellone principale al via ci sarà dunque solo Camila Giorgi: la 26enne di Macerata, numero 62 del mondo, esordirà contro la croata Donna Vekic, numero 55 Wta. La 21enne di Osijek si è aggiudicata in due set l’unico precedente, disputato cinque anni fa al primo turno sull'erba di Birmingham.