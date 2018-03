Pole di Hamilton in Australia. Poi Raikkonen e Vettel

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole del Gp d’Australia di F1. Il campione del mondo Mercedes avrà al suo fianco la Ferrari di Kimi Raikkonen. (staccata di 664 millesimi). In seconda fila la Ferrari di Sebastian Vettel e la Red Bull di Max Verstappen. Quinto tempo per l’altra Red Bull, con Daniel Ricciardo, che però partirà ottavo a causa di una penalizzazione.





«Felice del mio giro, è stato molto bello. Miro sempre alla perfezione e ci sono andato davvero vicino». Sicuro di sè e felice Lewis Hamilton, ha commentato così a Sky Sport la prima pole della stagione, ottenuta con il tempo di 1'21"164, record della pista australiana dell’Albert Park. Gioia bilanciata in casa Mercedes dall’errore di Valtteri Bottas, finito a muro dopo pochi minuti dall’inizio della terza sessione di qualifiche. Sorridono i piloti della Ferrari, soprattutto Kimi Raikkonen, che scatterà dalla prima fila grazie al tempo di 1'21"828, ottenuto nel Q3. Soddisfatto anche Sebastian Vettel, terzo tempo e seconda fila in 1'21"838.

«Se guardiamo il divario tra i tempi è più alto di quello che avrei voluto. Ma nel complesso non è andata male». Kimi Raikkonen partirà in seconda posizione nel Gp d’Australia e solo il distacco di quasi sette decimi dalla Mercedes di Hamilton gli fa storcere un pò la bocca, in conferenza stampa. «Il mio giro in Q3 è stato abbastanza buono, ho fatto un errore in Q2 al primo tentativo e nel primo del Q3 gomme usate. Nel complesso non male» ha aggiunto il finlandese della Ferrari.

«Domani speriamo di poter giocare un due contro uno - è l'auspicio di Sebastian Vettel, che apre la seconda fila - Nel passo gara ieri eravamo vicini alla Mercedes. Dipenderà anche dal fatto che ci saranno più macchine in lotta e questo cambierà la conduzione della gara. Vedremo».