Costacurta: il 20 maggio il nome del nuovo ct della Nazionale

«Il profilo del nuovo ct? In Italia ci sono grandissimi allenatori, è chiaro che il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo tecnico. Se avremo la possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, lo prenderemo. In ogni caso Di Biagio rimane una risorsa della Figc».

Così il vicecommissario straordinario della Federcalcio, Alessandro Costacurta, risponde in conferenza stampa a una domanda sul nuovo tecnico della Nazionale.

"IERI GUARDIOLA NON AVREBBE FATTO MEGLIO". «Credo che serva pensare di più ai giocatori che abbiamo. Non penso che Mourinho e Guardiola ieri avrebbero fatto meglio». Il vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta difende gli azzurri e anche il lavoro del ct 'ad interim' Gigi Di Biagio, del quale dice anche che «più bravi di lui non penso ce ne siano molti».

«Di Biagio è un tecnico federale che è migliorato anno dopo anno - dice ancora Costacurta -. E’ probabile che sia lui l'allenatore o che entri nel nuovo staff tecnico. Gigi è bravo e in federazione la pensano come me. L’ho seguito recentemente e posso confermarlo».

Sulle riforme da fare Costacurta ha detto che «abbiamo ascoltato e studiato. Non è facile intervenire, ma ci sono priorità come quella dei giovani e nelle prossime settimane uscirà il nostro programma».