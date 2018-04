Esonerato Novellino, l'Avellino chiama Foscari

L’Avellino ha esonerato l'allenatore Walter Alfredo Novellino. Al suo posto, fino alla conclusione della stagione in corso, la società bianco-verde ha ingaggiato Claudio Foscarini, 59 anni, che l’anno scorso ha allenato il Livorno. Foscarini è reduce dalla decennale esperienza sulla panchina del Cittadella, che sotto la sua guida ha ottenuto la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, conquistando anche la semifinale play off per la promozione in Serie A nella stagione 2009-2010.

Novellino, che aveva siglato un contratto biennale valido fino al 2019, paga un andamento della squadra da retrocessione, una sola vittoria nelle ultime 11 gare, culminato con la doppia sconfitta interna contro il Parma e, nel recupero giocato ieri, contro il Bari.