E’ morto nell’ospedale di Londra dove era ricoverato, Ray Wilkins, ex centrocampista del Milan e negli ultimi anni anche vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Chelsea. L’ex nazionale inglese, 61 anni, era stato ricoverato d’urgenza qualche giorno fa in seguito ad un attacco di cuore. In coma ormai da una settimana, si è spento questa mattina al St georgès Hospital di Tooting, quartiere a sud-ovest della capitale. Nel corso della sua carriera Wilkins aveva indossato anche le maglie di Chelsea, Manchester United e Queens Park Rangers prima di allenare QPR e Fulham. Negli ultimi anni alternava il ruolo di opinionista in tv con quello di vice-allenatore, anche di Ancelotti, nel corso del suo biennio a Londra.