Golf: Parma trionfa al Pro Am Eneos Motor Oil

Il team del campione in carica Enrico Di Nitto, con i dilettanti Giacomo Dussoni, Michele Gallerani e Paolo Pacciani (due giornalisti parmigiani), ha vinto con il punteggio di “meno” 34 la Pro Am Eneos Motor Oil, che ha anticipato il Campionato Nazionale Open 2018 Eneos Motor Oil in programma dal 4 al 7 aprile sul percorso del Golf Club le Fonti (par 72) di Castel San Pietro Terme (Bo). In seconda posizione con -33 il quartetto formato dal professionista Guido Migliozzi, Celso Lombardini, Massimo Martini, Claudio Rivalta. Al terzo posto con -32 la squadra composta da Alessandro Grammatica, Bernardo Della Mea, Niccolò Nesti, Martina Fiorini. Hanno partecipato alla Pro AM Eneos Motor Oil 29 team formati da un professionista e tre dilettanti. Si è giocato con la formula “tour scramble & use your pro” con i dilettanti che hanno potuto chiedere al professionista di tirare un colpo al proprio posto, una volta, durante le 18 buche.