Il Barcellona travolge la Roma: 4-1

Il Barcellona ha battuto la Roma 4-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions league. La gara di ritorno è in programma martedì 10 aprile all’Olimpico.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen, Semedo, Piquè, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto (38' st Andrè Gomes), Rakitic, Busquets (21' st Paulinho), Iniesta (39' st D. Suarez), Messi, L. Suarez. (13 Cillessen, 11 Dembelè, 17 Paco Alcacer, 25 Vermaelen). All.: Valverde.

Roma (4-3-3): Alisson, Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov, Pellegrini (15' st Gonalons), De Rossi (32' st Defrel), Strootman, Florenzi (27' st El Shaarawy), Dzeko, Perotti. (28 Skorupski, 5 Juan Jesùs, 14 Schick, 23 Defrel, 30 Gerson). All.: Di Francesco.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Reti: nel pt 38' autorete De Rossi; nel st 11' autorete Manolas, 14' Piquè, 35' Dzeko, 42' L. Suarez