Busta con pallottole alla sede dell'associazione arbitri. Nicchi: "Minacce a me e Rizzoli"

Minacce aggravate. Questo il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione ad una serie di buste con proiettili recapitate, circa dieci giorni fa, nella sede dell’Associazione italiana arbitri (Aia) e indirizzata al presidente Marcello Nicchi, al vicepresidente Narciso Pisacreta e al designatore Nicola Rizzoli. Della vicenda ne ha parlato oggi Nicchi nel corso di una conferenza stampa: "All' Associazione italiana arbitri sono arrivati plichi con pallottole indirizzate a me, al vice presidente e al designatore Rizzoli. E' un fatto nel dominio della Digos e all'attenzione del Viminale e del ministro degli Interni. C'è un giornalista professionista che in una trasmissione ha affermato: 'Hanno dichiarato guerra a un popolo e in guerra non si va suonando lo zufolo, si va sparando. Bisogna sparare agli arbitri e non permettere loro di arbitrare. Questa è la conseguenza", ribadisce Nicchi, sottolineando che il responsabile della frase è stato "regolarmente denunciato e ora seguiremo gli sviluppi". L'attività di indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, titolare dell’antiterrorismo.