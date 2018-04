Nonostante una bella rimonta, da 0-2 a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non è riuscito nell’impresa di battere il numero 10 al mondo Lucas Pouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di Coppa Davis. Nel campo Beppe Croce (terra rossa) dello stadio di Valletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 in 2 ore e 47 minuti. Ora sono in campo Fognini e Chardy