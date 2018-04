Lorenzo choc: "Dovizioso cerca di indebolirmi il morale"

Scuotono l’ambiente del motomondiale le dichiarazioni di Jorge Lorenzo sul compagno della Ducati Andrea Dovizioso: «ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono il suo compagno di squadra». Parole che il campione spagnolo ha pronunciato alla vigilia della pole per il gran premio di Argentina sul circuito di Rio Hondo e affidate alla tv spagnola Movistar che le ha anticipate.

Il rapporto del pilota spagnolo con il compagno Dovizioso non sembra dei migliori: «Dovizioso è molto intelligente, praticamente sa tutto. Nel corso della mia carriera, Dovi ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono il suo compagno di squadra. Non è qualcosa di nuovo». Le dichiarazioni di Lorenzo arrivano dopo un’intervista rilasciata da Dovizioso in Qatar, in cui il centauro italiano spiegava di aver capito i problemi del compagno di team, ma non ritiene comunque corretto parlarne in pubblico. «Questa è la relazione che ha con me attraverso la stampa - prosegue poi Lorenzo parlando di Dovizioso - ma è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale. Ma va bene così, perchè veniamo qui per vincere e l’amicizia va riservata ad altri scenari, non al paddock». Sia Jorge che Desmodovi hanno il contratto in scadenza il 31 dicembre 2018.