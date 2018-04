E' morto il giornalista di Rai Sport Ignazio Scardina

«Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. la moglie e i figli» così su Facebook la famiglia ha comunicato la scomparsa di Ignazio Scardina, decano del giornalismo sportivo, per una vita in Rai. Scardina è deceduto nella notte dopo aver lottato a lungo con una grave malattia. Fu l’unico giornalista coinvolto nello scandalo di Calciopoli, assolto in primo grado dal tribunale di Napoli.

RAI SPORT: "ADDIO IGNAZIO, GRANDE LEONE". «Care colleghe, cari colleghi, oggi ci ha lasciato Ignazio Scardina. Una grande persona, un grande giornalista, un grande capo e un vero punto di riferimento all’interno della testata per molti di noi - scrive in una nota il CdR di Rai Sport e il Fiduciario di Milano. «Ci piace ricordare la sua grande umanità esaltata dalla sua inimitabile prosa che ha sempre impreziosito i servizi della nostra testata. Le sue interviste - conclude il cdr - mai scontate, i suoi reportage sempre originali, la sua grande professionalità. Ha passato giorni d’inferno, tanti, troppi, ma ha sempre combattuto a testa alta e ha lottato come un leone sino all’ultimo com'era nel suo stile e nel suo carattere. Non lo dimenticheremo mai. Ciao Ignazio!».