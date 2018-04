Il Leinster ha battuto le Zebre per 41-6 (12-3) in una partita della 19/a giornata del Guinness Pro14 di rugby, giocata davanti a 8.100 spettatori. Questi i marcatori: : 13' m Lowe tr Byrne R. (7-0); 34' cp Canna (7-3); 34' m O'Loughlin (12-3); s.t. 1' m Deegan (17-3); 13' cp Canna (17-6); 20' m Deegan tr Byrne R.(24-6); 29' m Lowe (29-6); 32' m Abdaladze tr Byrne R. (36-6); 38' m Byrne B. (41-6).

Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma lunedì prossimo, 9 aprile, per cominciare a preparare la sfida ai Dragons gallesi di sabato 14 allo stadio Tommaso Fattori di L'Aquila.