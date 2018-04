Argentina, vince Crutchlow. Marquez butta fuori Rossi. Tensione ai box

Gran premio di Argentina di MotoGp: vince Cal Crutchlow davanti a Zarkp. Tutti lontani i big in una gara bagnata con avvio ritardato. Marquez in rimonta dopo il ride through per una sciocchezza commessa sulla griglia di partenza raggiunge Rossi e lo centra senza complimenti. Il Dottore cade e si rialza ma chiude al 19° posto fuori della zona punti. Fuori dalla zona punti (18°) anche Marquez al quale sono stati comminati 30" di penalità (era arrivato quinto al traguardo davanti a Vinales)

Tensione dopo la gara Momenti di grande tensione al termine del GP ai box della Yamaha. E’ successo quando Marc Marquez si è presentato per chiarire con Valentino Rossi l'incidente che a tre giri dalla fine lo ha visto protagonista ai danni dell’italiano. Lo spagnolo, che si è presentato col padre e il manager Emilio Alzamora è stato respinto dal clan dell’italiano, in particolare da Alessio Salucci che gli ha intimato «Non venire qui!». Così Marquez ha girato le spalle e se n'è andato. L’incidente tra i due, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per "guida irresponsabile", riaccenderà la rivalità tra i due piloti, esplosa nel 2015 nell’ormai famoso GP della Malesia 2015, quando un calcio di Rossi fece perdere l'equilibrio a Marquez e costò il Mondiale all’italiano.ù

"Rossi ha paura" "La condotta di Marquez è inaccettabile, prima con Aleix Espargaro e poi con Valentino, Rossi ha rischiato di ferirsi e ha perso tanti punti". Il Team manager Yamaha Lin Jarvis va giù duro contro il pilota della Honda dopo l’ennesimo episodio al limite tra i due in pista. "Siamo andati alla direzione gara - aggiunge Jarvis ai microfoni di Sky - per chiarire la nostra posizione. C'è comprensione, ma devono decidere se fare qualche cosa di più o no. Ora Rossi ha paura di Marquez, lui è entrato al nostro box ma non era il momento per farlo".

Moto2 Con una gara perfetta e intelligente, Mattia Pasini, in sella alla sua Kalex del team Italtrans Racing, ha ottenuto la sua seconda vittoria in Moto2 imponendosi nel Gp d’Argentina a Rio Hondo. Al secondo posto lo spagnolo Xavi Vierge del team Dynavolt Intact GP, partito in pole ma beffato dal sorpasso di Pasini alla curva 13. Al terzo posto chiude Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), mentre Lorenzo Baldassarri ha chiuso al quarto posto davanti a un aggressivo Alex Marquez.

Moto3 E' il riminese Marco Bezzecchi, su KTM, a vincere la gara del Gp d’Argentina, secondo appuntamento del mondiale 2018. Partito in prima fila, dietro al milanese Tony Arbolino (che ha deluso chiudendo al decimo posto), Bezzecchi si è imposto al termine di una gara spettacolare, con tanti sorpassi e cadute per la pista bagnata. A Termas de Rio Hondo, secondo è lo spagnolo Aron Canet su Honda, campione in carica, insidiato fino alla fine da Fabio di Giannantonio, terzo.