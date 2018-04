Torna la Formula E a Roma (grazie a) Dallara protagonista: "Importante per la mobilità del futuro"

Roma si prepara al Gran Premio di Formula E che debutterà sabato nella Capitale. I bolidi elettrici si sfideranno il 14 aprile dalle 16 in poi all’Eur, dove gli organizzatori stanno da giorni allestendo le tribune e il circuito. Le monoposto elettriche che animeranno l'E-Prix di Roma sono costruite dalla Spark Racing Technology e utilizzano telai tutti identici, realizzati dalla Dallara, completati con batteria fornita dalla Williams Advanced Engineering e motore di origine McLaren Electronic System. 2840 metri sul circuito cittadino approntato per l’occasione all’Eur. Ventuno giri che decreteranno il vincitore del settimo degli 11 appuntamenti in cinque Continenti. Sono venti i piloti in gara (un solo italiano: Luca Filippi di NIO Formula E Team) in rappresentanza di dieci team. L’attuale leader del campionato è il pilota Jean-Eric Vergne del team cinese Techeetah.Grande passione, grande attenzione sull'evento: gli hotel del quartiere «sono già tutti pieni, tra organizzatori e staff».

Diversi i vip attesi all’evento: da Max Biaggi al principe Alberto di Monaco. Oltre alla sindaca Virginia Raggi, tra gli spettatori della competizione potrebbero fare capolino anche altri esponenti politici. Dopo quattro anni, la Formula E sbarca finalmente anche in Italia. Dallara, come si diceva, protagonista assoluto: "La Formula E è la dimostrazione di una grande attenzione per la sostenibilità ambientale e il fatto che si corra a Roma dà all’evento un sapore molto particolare, calamitando un’attenzione mondiale. Noi siamo felici di aver dato alla Formula E un contributo tecnologico tutto italiano", spiega l'ingegner Dallara sul sito dell'azienda di Varano. La Formula E, una categoria che sta attirando sempre più costruttori importanti: "E' molto probabile che la Formula E diventi per i grandi marchi una palestra per presentare e promuovere nuove soluzioni tecniche di propulsori. La presenza e l’annuncio dell’arrivo di Case rinomate come Renault, Jaguar, Audi, Mahindra, Mercedes, Porsche, è positivo perché dimostra l'accresciuta importanza della Formula E, la cui ricaduta sulla tecnologica delle auto elettriche che vedremo sulle strade è e sarà notevole", spiega Dallara. Ambiente, tecnologia, ma anche fantasia e estetica: "Le Formula E hanno un telaio comune e le competizioni si esprime attraverso la capacità del pilota e l’evoluzione dei motori e dell’elettronica che li gestisce; per quanto riguarda la forma della vettura, è stata dedicata un’attenzione particolare all' aspetto estetico, che richiama la forma fantasiosa espressa nel mondo dei fumetti dei supereroi contribuendo ad accentuare le caratteristiche innovative della categoria".