Juve, che beffa a Madrid: punita da un rigore a tempo scaduto

Non riesce l’impresa alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions league dal Real Madrid nonostante la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica gli spagnoli in semifinale. Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo al 96'. All’andata, a Torino, il Real Madrid aveva vinto 3-0.

Colpo di scena al 93': l'arbitro Oliver ha concesso un rigore per un fallo di Benatia su Lucas Vasquez, espellendo Buffon per proteste.

Il Bayern Monaco si qualifica per la semifinale di Champions League, dopo avere pareggiato stasera 0-0 nell’Allianz arena con il Siviglia allenato da Vincenzo Montela, che all’andata era stato sconfitto dai tedeschi per 2-1.