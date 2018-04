Real-Juve, Buffon: "L'arbitro? Al posto del cuore un bidone dell'immondizia". Video-sequenza: rigore, espulsione e gol

Gigi Buffon ha commentato così l'epilogo della partita Real Madrid-Juventus, ai microfoni di Premium Sport: «Cosa ho detto all’arbitro? Avrei potuto dirgli qualsiasi cosa ma lui doveva avere la sensibilità per capire il disastro che stava facendo. Se non hai quella sensibilità devi stare in tribuna a mangiare le patatine e mandi qualcun altro perché significa che non riesci ad arbitrare queste gare. Uno che si comporta così, al posto del cuore, lo ripeto, ha un bidone dell’immondizia, perché è troppo eclatante. Vuol dire che non sapeva dove fosse, che squadre si stessero affrontando, vuol dire non sapere niente».

L'allenatore Massimiliano Allegri su Twitter: «C'è un sentimento che prevale, questo è l’orgoglio. I ragazzi son stati meravigliosi e commoventi: da qui si riparte. A testa alta, anzi, altissima».