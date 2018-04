Appia Run, il Comune di Roma fa risorgere Abebe Bikila

Leggendario, primo a vincere due volte consecutive la maratona olimpica (Roma '60 e Tokyo '64). Abebe Bikila corse la maratona romana completamente scalzo.

A lui è dedicata una targa, proprio nella capitale in via di San Gregorio, di fronte all'ingresso al Palatino. E nella targa viene anche segnata la morte del campione: 1973. Ma proprio il Comune di Roma che ha messo questa targa ha fatto una gaffe riguardo all'atleta etiope, facendolo risorgere. Sul proprio sito ufficiale, l'amministrazione capitolina nomina l'etiope tra gli atleti che correranno l'Appia Run: "Guest star il campione olimpico della maratona del 1960, l'ottantaseiennne Abebe Bikila che correrà insieme ai partecipanti", si leggeva sul sito ieri 11 aprile, dalle 15. Abebe Bikila, si diceva, è però morto. E non da poco. Morì a 41 anni, per un'emorragia cerebrale il 25 ottobre 1973 ad Addis Abeba. La gaffe è stata tolta oggi. Il perchè della gaffe? Sul sito ufficiale della Appia Run e riportato dai giornali c'era scritto: "Una gara da correre insieme al mito di Abebe Bikila che su questi sampietrini e sul basolato lavico dell'Appia Antica vinse la Maratona Olimpica del 1960". E l'autore del testo del sito, molto probabilmente, l'ha presa per vera.