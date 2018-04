Prima fila tutta Ferrari. La Pole a Vettel

La Ferrari di Sebastian Vettel è risultata la più veloce nell’ultima prova prima delle qualificazioni per il Gran premio di Cina di F1. Il pilota tedesco ha vinto le prime due corse della stagione, in Australia e Bahrein.

Il suo tempo a Shangai è stato di 1 minuto e 33 secondi sui 5.451 chilometri del circuito. Seconda, per pochi attimi, la vettura 'sorellà guidata da Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton, cinque volte campione in Cina con la Mercedes, ha perso il controllo toccando l’erba bagnata a bordo pista. Oggi pioverà, ma per domenica, giorno della corsa, è previsto bel tempo.

Sebastian Vettel, autore della pole, e Kimi Raikkonen partiranno dalla prima fila del Gp di Cina della Formula 1. Alle spalle delle due Ferrari scatteranno le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Terza fila per le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

«La macchina è stata fantastica ed è andata sempre migliorando». Sebastian Vettel è giustamente molto soddisfatto della pole ottenuta in Cina, la seconda consecutiva del pilota Ferrari, dopo quella del Bahrain. Appena 87 millesimi lo separano dal compagno di scuderia Kimi Raikkonen, secondo. «Dove li ho trovati? Nel primo giro lanciato della Q3 - ha risposto a Sky Sport - ho fatto un paio di errori con il gas e ho avuto del sovrasterzo. Quindi sapevo di poter migliorare con un giro pulito». «Domani è previsto sole ed asfalto più caldo - ha aggiunto Vettel parlando della gara - Penso che saremo tutti più vicini».