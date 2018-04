Non basta Casanova: Parma sconfitto dal Nettuno 5-2, eliminato dalla Coppa Italia

Non basta un grande Casanova sul mound né battere il doppio delle valide (10 contro 5) degli avversari: il Parma Clima perde 5-2 contro Nettuno la semifinale di Coppa Italia ed esce così dalla competizione. I ragazzi di Gianguido Poma non sono riusciti ad avere ragione dei forti avversari in un match equilibratissimo: dopo 7 riprese infatti il punteggio era ancora fisso sullo 0-0. Ma im laziali, complice un passaggio a vuoto di Garcia (che ha rilevato un ottimo Casanova, che in 5 inning ha concesso una sola valida), hanno segnato 4 punti all'ottava ripresa, chiudendo di fatto la partita, nonostante la reazione del Parma che segnava due volte grazie ai singoli di Sambucci e Desimoni (che ha sempre battuto valido in tutti e 3 gli incontri disputati in coppa), tra i migliori in campo insieme al greco-americano Koutsoyanopulos.