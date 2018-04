All'Aquila le Zebre battono i Dragons 34-32

Stadio Fattori dell'Aquila con seimila spettatori, le Zebre si presentano col gioco che le contraddistingue: buoni passaggi, ottime linee di corsa, qualche offload. Le Zebre ottengono uno storico quinto successo in Guinness PRO14, imponendosi 34 a 32 sui Gallesi Dragons, al termine di 80’ di parziali e contro parziali. Le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del Rugby di Parma martedì 17 Aprile in vista della preparazione al recupero della gara con gli Ospreys, in programma sabato 21 Aprile alle 18:45 allo Stadio Lanfranchi di Parma.