Lazio-Roma, derby senza gol. Due pali dei giallorossi

Lazio e Roma hanno pareggiato 0-0 nel derby, posticipo della 32esima giornata del campionato di serie A. Le squadre della Capitale salgono a quota 61 appaiate al terzo posto, sttaccatissime da Juve e Napoli. I biancocelesti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Radu. La Roma può recriminare per aver colpito due pali