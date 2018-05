l Giudice Sportivo di Serie B dopo il referto arbitrale ha squalificato per due giornate Yves Baraye del Parma per “condotta gravemente antisportiva per avere, al 51° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, afferrato il collo di un calciatore della squadra avversaria (Cesena), senza procurargli danni fisici”. Una giornata di stop invece per Valerio Di Cesare e Roberto Insigne (Parma). Gli altri squalificati sono Tomasz Kupisz (Cesena), Paolo Ghiglione (Pro Vercelli), Lorenzo Laverona (Avellino), Emanuele Padella (Ascoli), Marco Perrotta (Pescara), Magnus Troest (Novara) e Roberto Vitiello (Ternana).