Serena Williams dà di nuovo forfait e salta Roma: "Non sono pronta"

Gli Internazionali BNL d’Italia di tennis, al via sabato prossimo, perdono Serena Williams. Dopo il forfait al torneo di Madrid la quattro volte campionessa del Foro ha comunicato la sua cancellazione dal tabellone romano.

La statunitense, scesa al n.454 della classifica mondiale dopo la maternità (a Roma era in tabellone grazie al ranking protetto), ha spiegato in una nota della WTA che «continua a prepararsi per essere pronta al 100% a competere». Al suo posto in tabellone la statunitense Catherine Bellis mentre la britannica Heather Watson entra nelle qualificazioni.

La 36enne ex n.1 del mondo nel 2018 ha giocato solo a Indian Wells (fuori al terzo turno sconfitta dalla sorella Venus) e a Miami (eliminata al primo turno dalla giapponese Naomi Osaka). A questo punto è in dubbio anche la sua presenza al Roland Garros.

A 36 anni si conferma più complicato del previsto il ritorno nel circuito dopo la maternità. L’ultimo abbraccio con il pubblico romano resta per ora quello del 2016, dopo la finale tutta a stelle e strisce vinta in due set contro Madison Keys. Un anno fa un’assenza più che giustificata, in quanto Serena in attesa della piccola Alexis Olympia. La statunitense ha alzato al cielo il primo trofeo sul Centrale nel 2002 (dall’altra parte della rete c'era la belga Justine Henin) per poi imporsi nel 2013 (finale contro la bielorussa Victoria Azarenka) e fermare l’anno successivo la corsa di Sara Errani. Nel tweet ufficiale degli organizzatori del torneo l’auspicio di ritrovarsi nel 2019, quando la più giovane delle sorelle Williams avrà però 37 anni.