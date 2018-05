Trionfo Juve, "asfaltato" il Milan: 4-0

Doppietta di Benatia, assolo di Douglas Costa e autorete di Kalinic. La Juve ha travolto il Milan nella finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. I rossoneri hanno retto sullo 0-0 solo per un tempo. Poi, nella ripresa, complici due papere di Donnarumma, la squadra di Allegri ha dilagato e il Milan di Gattuso non ha trovato nemmeno il guizzo per segnare il gol della bandiera.