Travolgente Parmaclima contro Padova: quarta vittoria consecutiva

La striscia positiva della squadra ducale si conferma con lo sweep ai danni del Tommasin Padova, ospitato al Nino Cavalli per la seconda gara della miniserie. Il Parma Clima si impone sulla compagine veneta per 10 a 0 alla settima ripresa, grazie soprattutto ai contributi del partente Garcia in difesa e del capitano Zileri e Desimoni in attacco.

Ulfirido Garcia, titubante nelle sue prime uscite in pinstripes, ha inanellato la sua seconda prestazione di alto livello sul campo casalingo, dominando per 5 riprese con ben 13 eliminazioni al piatto e concedendo solo 3 valide e nessun punto. Il monte della squadra di Poma sembra aver trovato la sua solidità e fa sperare il pubblico parmigiano che sempre di più numeroso accorre allo Stadio per sostenere la propria Squadra del cuore.

La gara è iniziata con grande aggressività dell'attacco ducale che, con un doppio di Desimoni (2-4, 2 2B, 2 R) in apertura, riempie subito le basi anche se capitalizza solo un punto. Nella seconda ripresa ancora un doppio per il primo battitore, Morejon - poi costretto a scendere per un risentimento muscolare - che permette ai ducali di portarsi sul 2 a 0. Nella terza frazione di gioco i doppi di Poma, Koutsoyanopulos (1-2, 2 RBI) e Paolini (1-2, 3 RBI) invece mettono il sigillo alla partita con un big inning da 4 punti per il temporaneo 6 a 0, poi messo definitivamente in cassaforte con i punti di Zileri (3-4, 2 R) e Sambucci.

Per la difesa ducale sale sul monte Santana per una ripresa (1 SO) e successivamente impone la propria autorità il nuovo acquisto del Parma Clima: il gigante Luis Lugo (1 H, 3 SO).

Con questa vittoria il Parma Clima raggiunge il 3° posto in classifica, a due distanze dalla vetta dove troneggiano Rimini e Bologna con una sola sconfitta.

Il prossimo incontro della squadra ducale vedrà la sfida diretta per la conquista del secondo posto contro l'Unipol Sai Bologna, venerdì 18 alle 20.00 nel capoluogo emiliano e sabato 19 maggio alle 20.30 allo Stadio Nino Cavalli di Parma.